يستضيف ليفربول غريمه أستون فيلا اليوم السبت على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الـ 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويغيب عن الريدز كلٌ من نات فيليبس وكيرتيس جونز وروبرتو فيرمينو وهارفي إيليوت.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياغو آلكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، ساديو ماني.