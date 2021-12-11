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تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم

منشور 11 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:49
ليفربول يواجه فيلا
ليفربول يواجه فيلا

يستضيف ليفربول غريمه أستون فيلا اليوم السبت على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الـ 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويغيب عن الريدز كلٌ من نات فيليبس وكيرتيس جونز وروبرتو فيرمينو وهارفي إيليوت.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياغو آلكانتارا.
خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، ساديو ماني.

كلمات دالة:ليفربولالدوري الإنجليزيأستون فيلا

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