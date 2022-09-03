يواجه ليفربول مستضيفه إيفرتون في لقاء ديربي ميرسيسايد الذي يشهده ملعب غوديسون بارك في افتتاح منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليغ).
وتقام المباراة بين سادس الترتيب العام برصيد 8 نقاط، وصاحب المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium.
تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):
المدرب: يورغن كلوب.
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: هارفي إيليوت، فابينيو، فابيو كارفاليو.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.
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