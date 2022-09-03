يواجه ليفربول مستضيفه إيفرتون في لقاء ديربي ميرسيسايد الذي يشهده ملعب غوديسون بارك في افتتاح منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليغ).

وتقام المباراة بين سادس الترتيب العام برصيد 8 نقاط، وصاحب المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إيليوت، فابينيو، فابيو كارفاليو.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.