يواجه ليفربول مستضيفه برايتون اليوم السبت على ملعب فالمر في افتتاح منافسات المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميير ليغ).

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام وصاحب المركز الثالث عشر في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، جو غوميز، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.