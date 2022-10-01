تنتظر ليفربول مواجهة مهمة يستضيف فيها برايتون اليوم السبت على أرضية ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ).

وتقام المباراة بين ثامن الترتيب العام برصيد 9 نقاط، وصاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن متابعة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياغو آلكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.