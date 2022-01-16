يخوض ليفربول مواجهة مهمة اليوم الأحد حين يستضيف برينتفورد على أرضية ملعب آنفيلد في لقاء لحساب المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، فيما يأتي برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، كيرتيس جونز.

خط الهجوم: ديوغو جوتا، روبرتو فيرمينو، تاكومي مينامينو.