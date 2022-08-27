يستضيف ليفربول خصمه بورنموث اليوم السبت لحساب مواجهات المرحلة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) في ملعب آنفيلد.
وتقام المباراة بين صاحب المركز السادس عشر برصيد نقطتين من 4 لقاءات، وصاحب المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من نفس عدد المباريات في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها على قناة beIN Sports 2 HD Premium القطرية.
تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):
المدرب: يورغن كلوب.
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جو غوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: هارفي إيليوت، فابينيو، جوردان هندرسون.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.
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