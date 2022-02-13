يحل ليفربول اليوم الأحد ضيفاً على بيرنلي في لقاء مهم يقام على ملعب تيرف مور ضمن المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز المركز الثاني على سلم الترتيب العام برصيد برصيد 51 نقطة من 23 مباراة.

فيما يأتي بيرنلي في المركز العشرين والأخير برصيد 14 نقطة من 20 لقاء.

وتقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إيليوت، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، لويس دياز.