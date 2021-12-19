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تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:57
محمد صلاح يقود ليفربول أمام توتنهام اليوم
محمد صلاح يقود ليفربول أمام توتنهام اليوم

يخوض ليفربول ثاني الترتيب مواجهة مهمة وصعبة اليوم أمام مستضيفه توتنهام هوتسبير صاحب المركز السابع على ملعب توتنهام هوتسبير لحساب المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام توتنهام هوتسبير اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: نابي كيتا، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

كلمات دالة:ليفربولالدوري الإنجليزيتوتنهام

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