تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

تنتظر ليفربول مواجهة افتتاحية مهمة للموسم الجديد من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يحل فيها ضيفاً اليوم السبت على ملعب كرايفين كوتيج ضمن المرحلة الأولى.

وتقام المباراة بين الريدز والمستضيف العائد لدوري الأضواء في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها على قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياغو آلكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.