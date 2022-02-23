تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ليدز اليوم في الدوري الإنجليزي

يسعى ليفربول لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر حين يلاقي اليوم الأربعاء ضيفه ليدز يونايتد على ملعب آنفيلد في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المواجهة بين ثاني الترتيب وصاحب المركز السادس عشر في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هارفي إيليوت، تياغو آلكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.