تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ليدز اليوم في الدوري الإنجليزي

يسعى ليفربول لاستعادة توازنه حين يلاقي اليوم ضيفه ليدز يونايتد على أرضية ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين الريدز صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطة، وضيفه الذي يقبع في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-4-2):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جو غوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: محمد صلاح، فابينيو، تياغو آلكانتارا، هارفي إيليوت.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، داروين نونيز.