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تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 10 شباط / فبراير 2022 - 09:36
ليفربول يلاقي ليستر سيتي اليوم
ليفربول يلاقي ليستر سيتي اليوم

يواجه ليفربول ضيفه ليستر سيتي اليوم الخميس على ملعب آنفيلد في قمة مرتقبة ضمن المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 48 نقطة من 22 مباراة.

فيما يأتي الثعالب في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 20 مباراة.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 22:45 ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ الدراجي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: تياغو آلكانتارا، فابينيو، جيمس ميلنر.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ديوغو جوتا.

كلمات دالة:ليفربولليستر سيتيالدوري الإنجليزي

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