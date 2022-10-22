تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نوتنغهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه ليفربول مستضيفه نوتنغهام فوريست اليوم الأحد على ملعب سيتي غراوند في افتتاح منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين الريدز صاحب المركز السابع برصيد 16 نقطة، ونوتنغهام الذي يحتل المركز العشرين والأخير في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نوتنغهام فوريست اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-4-2):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جو غوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: محمد صلاح، فابينيو، تياغو آلكانتارا، فابيو كارفاليو.

خط الهجوم: داروين نونيز، روبرتو فيرمينو.