تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نوتنغهام فوريست في كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الأحد على مستضيفه العريق نوتنغهام فوريست في لقاء يحتضنه ملعب سيتي غراوند ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة المهمة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نوتنغهام فوريست اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: كاويمين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، كيرتيس جونز.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.