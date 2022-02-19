تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نوريتش اليوم في الدوري الإنجليزي

يسعى ليفربول لمواصلة نجاحاته حينما يستضيف اليوم السبت غريمه نوريتش سيتي على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة المهمة في سباق صدارة البطولة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نوريتش سيتي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.