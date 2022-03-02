تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نوريتش اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي ليفربول مع ضيفه نوريتش سيتي ليلة اليوم الأربعاء على أرضية ملعب آنفيلد في مواجهة تجمع بينهما ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق يوسف سيف.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نوريتش سيتي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: كاويمين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، جو غوميز، إبراهيما كوناتي، كونستانتينوس تسيميكاس.

خط الوسط: كيرتيس جونز، جيمس ميلنر، هارفي إيليوت.

خط الهجوم: تاكومي مينامينو، أليكس أوكسلايد تشايمبرلين، ديفوك أوريغي.