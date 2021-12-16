تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

يلعب ليفربول ثاني الترتيب مساء اليوم الخميس مع ضيفه نيوكاسل يونايتد التاسع عشر على أرضية ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميير ليغ).

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، ساديو ماني.