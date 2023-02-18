يشهد مساء اليوم السبت مواجهة من العيار الثقيل ستجمع نيوكاسل يونايتد بضيفه ليفربول على ملعب ساينت جيمس بارك لحساب الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل صاحب الضيافة المركز الرابع برصيد 41 نقطة من 22 مباراة، فيما يقبع الريدز في المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 21 لقاء.

تقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو غوميز، ترينت أليكساندر أرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، ستيفان بايتشيتش.

خط الهجوم: كودي غاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح.