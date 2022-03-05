تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ويست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه ليفربول ضيفه ويست هام يونايتد على ملعب آنفيلد اليوم السبت في أبرز مواجهات المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام وصاحب المركز الخامس في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ويست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، هارفي إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.