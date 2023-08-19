تشكيلة ليفربول المحتملة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي 23-24

يواجه ليفربول ضيفه بورنموث اليوم السبت على أرضية ملعب آنفيلد في افتتاح الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 23-24.

تقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

وتعادل الريدز في مباراتهم الافتتاحية مع تشيلسي الأسبوع الماضي بهدفٍ لمثله في لندن على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، وهي نفس نتيجة بورنموث وضيفه ويست هام يونايتد.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: يورغن كلوب

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أليكساندر أرنولد

الوسط: دومينيك سوبوزلاي، أليكسيس ماك آليستر، لويس دياز، كودي غاكبو، محمد صلاح

الهجوم: داروين نونيز