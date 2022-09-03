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تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2022 - 03:40
هالاند والفاريز يقودان هجوم مانشستر سيتي اليوم (المصدر: أ ف ب)
هالاند والفاريز يقودان هجوم مانشستر سيتي اليوم (المصدر: أ ف ب)

يلتقي مانشستر سيتي مع مستضيفه أستون فيلا اليوم السبت على أرضية ملعب فيلا بارك لحساب منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 13 نقطة، وصاحب المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة المواجهة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 English.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياش، جون ستونز، سيرجيو غوميز.
خط الوسط: كيفين دي بروينه، رودري، بيرناردو سيلفا.
خط الهجوم: رياض محرز، إيرلينغ هالاند، جوليان ألفاريز.

كلمات دالة:مانشستر سيتيأستون فيلاالدوري الإنجليزي

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