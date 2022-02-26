يحل مانشستر سيتي ضيفاً على إيفرتون في ملعب غوديسون بارك اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز السادس عشر في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق سوار الذهب.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياش، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروينه، رودري، إيلكاي غوندوغان.

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، بيرناردو سيلفا.