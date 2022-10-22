يخوض مانشستر سيتي مواجهة مرتقبة يستضيف فيها برايتون اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين السيتيزنز ثاني الترتيب العام برصيد 23 نقطة، وضيفه الذي يحتل المركز الثامن برصيد 15 نقطة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، مانويل آكانجي، آيميريك لابورت، نايثان آكي.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينغ هالاند، جاك غريليش.