يلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه برينتفورد اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد ضمن منافسات المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل سيتي صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة، فيما يقبع برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق يوسف سيف.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، آيميريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.