تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي خصمه بورنموث اليوم السبت على أرضية ملعب الاتحاد ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند السيتيزنز للتفوق على ويست هام يونايتد بثنائية دون رد في المرحلة الأولى.

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، جون ستونز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، رودري، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينغ هالاند، جاك غريليش.