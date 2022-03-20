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تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

منشور 20 آذار / مارس 2022 - 04:18
فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي

يواجه مانشستر سيتي مستضيفه ساوثهامبتون مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب سانت ماريز ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة المهمة بين السيتزنز والقديسين في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق يوسف سيف.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.
خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، آيميريك لابورت، جواو كانسيلو.
خط الوسط: كيفين دي بروينه، إيلكاي غوندوغان، بيرناردو سيلفا.
خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.

كلمات دالة:مانشستر سيتيكأس الاتحاد الإنجليزيساوثهامبتون

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