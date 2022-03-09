يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي خصمه سبورتينغ البرتغالي اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسحق السيتينزنز الفريق البرتغالي في مواجهة الذهاب بخماسية نظيفة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام سبورتينغ اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: جون ستونز، فيرناندينيو، آيميريك لابورت، أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، إيلكاي غوندوغان.

خط الهجوم: غابرييل جيزوس، جاك غريليش، رحيم ستيرلينغ.