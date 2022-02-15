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تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام سبورتينغ اليوم في دوري الأبطال

منشور 15 شباط / فبراير 2022 - 07:13
مانشستر سيتي يتحدى سبورتينغ لشبونة اليوم
مانشستر سيتي يتحدى سبورتينغ لشبونة اليوم

يحل مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم ضيفاً على سبورتينغ لشبونة البرتغالي في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب جوزيه آلفالادي في افتتاح دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام سبورتينغ لشبونة اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.
خط الدفاع: جون ستونز، روبن دياش، آيميريك لابورت، جواو كانسيلو.
خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروينه.
خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.

كلمات دالة:مانشستر سيتيسبورتينغ لشبونةدوري أبطال أوروبا

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