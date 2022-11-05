يواجه مانشستر سيتي ضيفه فولهام اليوم السبت على أرضية ملعب الاتحاد لحساب الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين سيتي ثاني الترتيب العام برصيد 29 نقطة، وسابع الترتيب العام بفارق 10 نقاط في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: جون ستونز، مانويل آكانجي، نايثان آكي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينغ هالاند، جاك غريليش.