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تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام فولهام اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

منشور 05 شباط / فبراير 2022 - 07:49
مانشستر سيتي يواجه فولهام اليوم
مانشستر سيتي يواجه فولهام اليوم

يستضيف مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز غريمه فولهام القادم من دوري الدرجة الأولى على ملعب الاتحاد اليوم السبت ضمن الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المواجهة مساء اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: زاك ستيفين.
خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، نايثان آكي، جواو كانسيلو.
خط الوسط: بيرناردو سيلفا، فيرناندينيو، إيلكاي غوندوغان.
خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.

كلمات دالة:مانشستر سيتيكأس الاتحاد الإنجليزيفولهام

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