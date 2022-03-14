يلتقي مانشستر سيتي مع مستضيفه كريستال بالاس اليوم الاثنين في مواجهة مهمة ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي ستجري على ملعب سيلهيرست بارك.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز الحادي عشر في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق جواد بدة.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، آيميريك لابورت، أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروينه، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.