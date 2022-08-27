تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يترقب مانشستر سيتي مواجهته مع ضيفه كريستال بالاس اليوم السبت على أرضية ملعب الاتحاد ضمن منافسات المرحلة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 7 نقاط من 3 لقاءات، وصاحب المركز التاسع برصيد 4 نقاط من نفس عدد المواجهات في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها على قناة beIN Sports 1 HD Premium القطرية.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياش، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروينه، رودري، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز، إيرلينغ هالاند، فيل فودين.