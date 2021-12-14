تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليدز اليوم في الدوري الإنجليزي

يلتقي مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء مع ضيفه ليدز يونايتد على أرضية ملعب الاتحاد لحساب منافسات المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويغيب عن صاحب الضيافة كلٌ من فيران توريس بداعي الإصابة، وجواو كانسيلو بداعي الإيقاف.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، آيميريك لابورت، أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: كيفين دي بروينه، رودري، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم ستيرلينغ، فيل فودين.