يحل مانشستر سيتي ضيفاً اليوم السبت على ليستر سيتي على أرضية ملعب كينغ باور في افتتاح منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 26 نقطة، وصاحب المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة في تمام الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليستر اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياش، مانويل آكانجي، آيميريك لابورت.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: فيل فودين، جوليان ألفاريز، جاك غريليش.