تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليستر في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب غريمه ليستر سيتي اليوم الأحد ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب الاتحاد.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

ويحتل سيتي صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة، فيما يأتي ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليستر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياش، آيميريك لابورت، أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: كيفين دي بروينه، رودري، إيلكاي غوندوغان.

خط الهجوم: رياض محرز، غابرييل جيزوس، رحيم ستيرلينغ.