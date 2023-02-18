تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام نوتينغهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفاً على نوتينغهام فوريست اليوم السبت على أرضية ملعب سيتي غراوند ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل مان سيتي المركز صدارة الترتيب العام برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، فيما يقبع نوتينغهام فوريست في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة من 22 لقاء.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام نوتينغهام فوريست اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: بيرناردو سيلفا، نايثان آكي، روبن دياش، كايل ووكر.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جاك غريليش، إيرلينغ هالاند، رياض محرز.