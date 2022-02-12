يخوض مانشستر سيتي مواجهة سهلة على الورق أمام مستضيفه نوريتش سيتي اليوم السبت ضمن المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل السيتيزنز صدارة الترتيب العام برصيد 60 نقطة من 24 مباراة، فيما يقبع نوريتش في المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة من 23 لقاء.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام نوريتش اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، آيميريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروينه، رودري، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، جاك غريليش.