تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي المتصدر ضيفاً ثقيلاً على نيوكاسل يونايتد صاحب المركز التاسع عشر اليوم الأحد على ملعب ساينت جيمس بارك لحساب المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياش، آيميريك لابورت، أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، رودري، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم ستيرلينغ، جاك غريليش.