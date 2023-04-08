تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي 22-23

البوابة - يواجه مانشستر سيتي مستضيفه ساوثهامبتون اليوم السبت على أرضية ملعب ساينت ماريز لحساب الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: جوسيب غوارديولا

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

خط الدفاع: نايثان آكي، روبن دياش، مانويل آكانجي، جون ستونز

خط الوسط: رودري، إيلكاي غوندوغان، رياض محرز، كيفين دي بروين، جاك غريليش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.