يواجه مانشستر سيتي اليوم السبت ضيفه ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد في افتتاح المرحلة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وتحوم الشكوك حول مشاركة فيل فودين ونايثان آكي وآيميريك لابورت وغابرييل جيزوس، فيما يستمر غياب فيران توريس.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، جون ستونز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، رودري، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، رحيم ستيرلينغ، جاك غريليش.