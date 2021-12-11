يواجه مانشستر سيتي اليوم السبت ضيفه ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد في افتتاح المرحلة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام المباراة الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.
وتحوم الشكوك حول مشاركة فيل فودين ونايثان آكي وآيميريك لابورت وغابرييل جيزوس، فيما يستمر غياب فيران توريس.
تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):
المدرب: جوسيب غوارديولا.
حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.
خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، جون ستونز، جواو كانسيلو.
خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، رودري، كيفين دي بروينه.
خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، رحيم ستيرلينغ، جاك غريليش.
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