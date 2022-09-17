تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يلتقي مانشستر سيتي مع مستضيفه ولفرهامبتون اليوم السبت في مواجهة مهمة يحتضنها ملعب مولينو ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 14 نقطة، وصاحب المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: جون ستونز، مانويل آكانجي، روبن دياش، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، رودري، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، إيرلينغ هالاند، فيل فودين.