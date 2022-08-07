تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ويست هام في الدوري الإنجليزي

يلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب مع مستضيفه ويست هام يونايتد اليوم الأحد في مباراة صعبة يحتضنها ملعب لندن الأولمبي ضمن المرحلة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين السيتيزنز والهامرز في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ويست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، نايثان آكي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروينه، رودري، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز، إيرلينغ هالاند، فيل فودين.