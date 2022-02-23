تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام أتلتيكو اليوم في دوري الأبطال

يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفاً اليوم الأربعاء على غريمه أتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة ستجمعهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقام اللقاء القوي بين الطرفين في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماغواير، أليكس تيليش.

خط الوسط: برونو فيرنانديش، سكوت ماكتوميناي، بول بوغبا.

خط الهجوم: جايدون سانشو، كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد.