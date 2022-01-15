يخوض مانشستر يونايتد مباراة مرتقبة أمام مستضيفه أستون فيلا اليوم السبت على ملعب فيلا بارك ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق الشياطين الحمر المركز السابع برصيد 31 نقطة، فيما يقبع أستون فيلا في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-2-2):

المدرب: كارلوس كيروش.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافاييل فاران، هاري ماغواير، أليكس تيليش.

خط الوسط: فريد، نيمانيا ماتيتش، مايسون غرينوود، برونو فيرنانديش.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، إيدينسون كافاني.