يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه برايتون اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تجري على أرضية ملعب أولد ترافورد.

ويحتل فريق الشياطين الحمر المركز الخامس برصيد 40 نقطة، فيما يأتي برايتون في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق سوار الذهب.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماغواير، أليكس تيليش.

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، فريد، ماركوس راشفورد، برونو فيرنانديش، جايدون سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.