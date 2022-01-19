يلتقي مانشستر يونايتد مع مستضيفه برينتفورد اليوم الأربعاء على ملعب غريفين بارك في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق الشياطين الحمر المركز السابع برصيد 32 نقطة، فيما يقبع برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورت على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماغواير، لوك شو.

خط الوسط: فريد، سكوت ماكتوميناي، أنثوني إيلانغا، برونو فيرنانديش، مايسون غرينوود.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.