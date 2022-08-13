تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً اليوم السبت على برينتفورد في مباراة ستجري على ملعب غريفين بارك ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط فريق الشياطين الحمر على أرضه في المرحلة الافتتاحية أمام برايتون بهدفٍ لاثنين وبات مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية أمام برينتفورد العنيد.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: إيريك تين هاغ.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، هاري ماغواير، ليساندرو مارتينيز، لوك شو.

خط الوسط: كريستيان إريكسن، فريد، برونو فيرنانديش.

خط الهجوم: جايدون سانشو، كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد.