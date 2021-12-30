يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ضيفه بيرنلي اليوم الخميس على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

ويحتل فريق الشياطين الحمر المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما يأتي بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-2-2-2):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماغواير، أليكس تيليش.

خط الوسط: فريد، سكوت ماكتوميناي، جايدون سانشو، دوني فان دي بيك.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، إيدينسون كافاني.