تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يلتقي مانشستر يونايتد مع مستضيفه بيرنلي اليوم الثلاثاء على ملعب تيرف مور ضمن المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق الشياطين الحمر المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 38 نقطة من 22 مباراة، فيما يقبع بيرنلي في المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة من 19 مباراة.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماغواير، لوك شو.

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، بول بوغبا، ماركوس راشفورد، برونو فيرنانديش، أنثوني إيلانغا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.