تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد خصمه ساوثهامبتون اليوم السبت في ملعب أولد ترافورد في افتتاح منافسات المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الشياطن الحمر المركز السادس برصيد 39 نقطة من 23 مباراة، فيما يأتي القديسون في المركز العاشر برصيد 28 نقطة من نفس عدد المواجهات.

وتقام المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماغواير، لوك شو.

خط الوسط: بول بوغبا، سكوت ماكتوميناي، جايدون سانشو، برونو فيرنانديش، أنثوني إيلانغا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.